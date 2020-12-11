الشلف: دائرة إقليم الغابات بأولاد بن عبد القادر تستفيد من 4700 شجرة

كشف اليوم رئيس إقليم الغابات لأولاد بن عبد القادر دومي عماري بأن دائرته قد إستفادت مؤخرا من حصة 4700 شجرة منها أشجار تزينية و مجاورة للغابة.

في ذات السياق أكد ذات المتحدث بأن مصالح الغابات قد باشرت في تنفيذ عمليات تشجير هامة على مستوى عدة مناطق بغرض رد الإعتبار للغطاء الغابي الذي تعرض لعمليات حرق لا تزال قيد التحقيق.

كما كشف ذات المسؤول عن غرس ألفي شجرة بمناسبة إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 منها 1000 شجرة في محيط سد سيدي يعقوب و 1000 شجرة أخرى في جبال بني بوعتاب وذلك بمساهمة مصالح الأمن والدرك وممثلي المجتمع المدني .