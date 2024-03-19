الشلف: دراسة إمكانية تحويل مركز تخزين الوقود التابع لنفطال

تطرق وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال استقبال نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الشلف، الى دراسة إمكانية تحويل مركز تخزين الوقود التابع لشركة نفطال بالولاية وتزويد المناطق المنعزلة منها بمحطات وقود متنقلة.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة، أن عرقاب استمع خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها. الى مجموعة من انشغالاتهم في مجال الطاقة لاسيما بخصوص الربط الطاقوي، وكذا بعث بعض الاستثمارات في المجال المنجمي. كما تم التطرق إلى إعادة تهيئة بعض المحطات متعددة الخدمات.

كما تناول اللقاء بعض الانشغالات في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز). لبعض المناطق بالولاية ولاسيما التجمعات السكنية الجديدة منها والريفية، والمستثمرات والمحيطات الفلاحية. وكذا دراسة إمكانية توسيع الشبكات الكهربائية والغازية ببعض المناطق بالولاية.

بالإضافة إلى التطرق إلى ملف المشاريع الاستثمارية للقطاع بالولاية على غرار المشاريع المنجمية. وإعادة بعث البعض منها وكذا ملف التوظيف عبر مؤسسات القطاع بولاية الشلف.

وحسب ذات البيان، في ختام هذا اللقاء قدم الوزير، توضيحات عن مجمل انشغالات النواب. معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها. كما أكد على حرص القطاع ومؤسساته لتجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية. ولاسيما بالطاقة الكهربائية خاصة للساكنة والمستثمرات الفلاحية.

كما أكد عرقاب على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات المشروعة منها. والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية. عبر كامل التراب الوطني ولاسيما في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات قطاع الطاقة والمناجم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن نسبة الربط بالكهرباء على مستوى الولاية بلغت نسبة 91.4 بالمائة. في حين بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 70.31 بالمائة.

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