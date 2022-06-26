الشلف: درك الشطية يحقق في قضية سقي أشجار مثمرة بمياه قذرة

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالشطية ولاية الشلف، من معالجة قضية السقي بالمياه القذرة بمستثمرة فلاحية بها أشجار البرتقال الواقعة بمنطقة الحظر بلدية الشطية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت على إثر معلومات مفادها وجود فلاحين يقومون بسقي إحدى المستثمرات بمياه الصرف الصحي. لتقوم أفراد الفرقة بدورية ليتم توقيف الفاعلين وحجز الوسائل المستعملة في السقي. و المتمثلة في انابيب بلاستيكية، مضخة و كوابل كهربائية .

كما أضافت ذات المصادر، أن عملية التحقيق لاتزال متواصلة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية بالشطية. و تقديم الفاعلين أمام الجهة القضائية بعد إستكمال الاجراءات القانونية.

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توقيف 3 أشخاص تورطوا في محاولة قتل بالشلف

مكنت مصالح أمن دائرة عين مران بالشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و38 سنة توبعوا في قضية جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. كما تعود تفاصيل قضية الحال حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، إلى تاريخ 20 جوان 2022. وعلى الساعة الواحدة والنصف صباحا. وأثناء قيام عناصر الشرطة بدوريات بوسط مدينة عين مران. لفت إنتباههم شخص ملقى على الأرض وعلى جسده عدة جروح و كدمات. وبعد فتح تحقيق في وقائع القضية تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم على التوالي. ويتعلق الأمر بشقيقين وشخص ثالث. حيث أثبتت التحريات أن الشقيقين المشتبه فيهما قاما بإستدراج الضحية ونقله على متن مركبة إلى مكان خال. والإعتداء عليه بسلاح أبيض بالطعن والضرب وسلب هاتفه. وبعد مواصلة للأبحاث والتحريات تم ضبط المركبة المستعملة في القضية. بالإضافة إلى دراجة نارية ملك للمعتدى عليه عثر عليها بمسكن أحد المشتبه فيهم. لينجز في حقهم ملف جزائي عن قضية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة وإخفاء أشياء مسروقة. وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

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