الشلف : درك الشلف يفشل محاولات هجرة غير شرعية و يوقف 32 شخصا 

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من إحباط 03 عمليات متفرقة للهجرة غير شرعية عن طريق البحر.

وخلال العملية توقيف 31 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 سنة، كانوا بصدد التحضير و التدبير للهجرة السرية عبر البحر باتجاه الضفة الغربية.

وجاءت هذه العملية إثر معلومات مؤكدة واردة إلى وحدات المجموعة مفادها وجود تحركات غير عادية عبر ساحل ولاية الشلف.

العملية أسفرت عن حجز زورق مطاطي، محرك نوع سوزوكي، 200 لتر من البنزين، 09 سترات نجاة، 10 حقائب ظهر و بوصلة إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 520 أورو.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس و الذي أمر بالإفراج عنهم.

في ذات السياق تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، حيث قام بالنصب على 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 30 سنة.

وقام المشتبه فيه بأخذ مبلغ 550 ألف دينار دج للشخص الواحد مقابل تنظيم رحلة سرية عبر البحر باتجاه اسبانيا.

و عند تفتيش مسكن المشتبه فيه تم العثور على بعض الصور طبق الأصل لبطاقات التعريف الوطنية لبعض المواطنين و حوالات بريدية.

بعد الإنتهاء من التحقيق تم تقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير و الذي أمر بإيداعه السجن