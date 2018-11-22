الشلف.. دورة تدريبية للصيادين

ستنظم محافظة الغابات بالشلف خلال الأسبوع المقبل دورة تدريبية تأهيلية لفائدة الصيادين المحليين بغية الحيازة على رخصة الصيدي.

وتعتبر هذه الدورة الاولى من نوعها بالولاية وتهدف بالأساس إلى تأهيل الصيادين واحترافهم لممارسات المهنة.

حماية للثروة الحيوانية من جهة وتأطيرا لهذه العملية من جهة أخرى.

هذه الدورة التدريبية التي يشارك فيها 60 صيادا من مختلف الجمعيات الناشطة في هذا المجال.

تتناول عديد المحاور التي تندرج ضمن الإطار النظري على غرار معرفة أنواع الثدييات والطيور المرخص بصيدها وكذا المحمية والمهددة بالانقراض.

الصيد وأخلاقيات المهنة من خلال التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد.

شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات في هذا المجال وكذا الإطار التطبيقي.

من خلال محور خاص بطرق استخدام الأسلحة وذخائر الصيد والقواعد الأمنية, يقدمها حكم دولي في الرمي.