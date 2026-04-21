الشلف: ديون تتجاوز 211 مليار سنتيم.. سونلغاز تدعو الزبائن لتسوية مستحقاتهم 

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية الشلف، إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2026، حجم ديون إجماليا بلغ 2110.06 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 211 مليار سنتيم، نتيجة تراكم فواتير استهلاك الطاقة غير المسددة من طرف مختلف فئات الزبائن.

وحسب بيان لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالشلف، فقد توزعت هذه الديون على عدة فئات. حيث بلغت مستحقات الزبائن العاديين وأصحاب المحلات التجارية حوالي 527.18 مليون دينار جزائري (ما يعادل 52.7 مليار سنتيم). فيما سجلت ديون الزبائن الخواص من الصناعيين والفلاحين نحو 84.07 مليون دينار جزائري (8.4 مليار سنتيم).

أما الديون المترتبة على الإدارات والمؤسسات العمومية فقد بلغت 1479.73 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 147.97 مليار سنتيم. إضافة إلى ديون الأشغال المقدرة بـ 18.43 مليون دينار جزائري (1.8 مليار سنتيم).

وأكدت المديرية أن تراكم هذه الديون ناتج أساسا عن عدم تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والغاز في آجالها المحددة. وهو ما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمؤسسة. ويعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها لفائدة المواطنين.

وفي هذا الإطار، دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالشلف زبائنها إلى الاستفادة من إمكانية جدولة الديون وفق رزنامة دفع يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بعد دراسة كل حالة على حدة حسب عدد الفواتير غير المدفوعة وقيمة المبالغ المستحقة، وذلك لتفادي تراكم الديون مستقبلا.

كما وفرت المؤسسة عدة وسائل حديثة وآمنة لتسديد الفواتير، من بينها الدفع الإلكتروني عبر تطبيق بريدي موب (BaridiMob) لحاملي البطاقة الذهبية. التسديد في الوكالات التجارية عبر كامل التراب الوطني نقدا أو بالبطاقة بين البنكية أو الذهبية.

الدفع عبر مكاتب بريد الجزائر

التسديد الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة، إمكانية الاطلاع على الفواتير والاستفسار عنها إلكترونيا بكل سهولة.

وجددت المديرية دعوتها إلى المواطنين بضرورة التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية واستشعار قيم المواطنة من خلال تسديد مستحقاتهم في الآجال المحددة. لما لذلك من أثر مباشر في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وضمان استمراريتها.

وأكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالشلف في الأخير أنها تظل دائما في خدمة زبائنها. وتواصل جهودها لترقية خدماتها وتسهيل مختلف الإجراءات لفائدة الجميع.