الشلف: ذوي الإحتياجات الخاصة يطالبون بمنحتهم منذ شهر جوان بمجاجة

أخبار الجزائر
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الشلف: ذوي الإحتياجات الخاصة يطالبون بمنحتهم منذ شهر جوان بمجاجة
بقلم يحيى عزواو

طالب اليوم العشرات من ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى بلدية الأبيض مجاجة بالمنحة المخصصة لهم ، حيث طالبوا بتدخل السلطات الولائية لفتح تحقيق في تأخر تسديد مستحقاتهم منذ شهر جوان الفارط.

في ذات السياق إستغرب هؤلاء التأخر المسجل في صرف منحتهم لمدة وصلت إلى 3 أشهر ، في وقت تم إبلاغهم بأن كل الإجراءات قد تم إتخاذها على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والدائرة.

هذا، وطالب عدد من ذوي الإحتياجات الخاصة بضرورة تحرك السلطات البلدية الأبيض مجاجة في إتجاه إستكمال الإجراءات التي من شأنها تمكينهم من المنحة المذكورة في أقرب الأجيال.


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