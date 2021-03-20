الشلف: رئيس مجلس الأمة يوفد بعثة للوقوف على مخلفات فيضان واد مكناسة

كشف اليوم حميد بوزكري نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالإدارة والمالية والعلاقات مع أعضاء الحكومة والعلاقات مع الهيئات الرسمية، بأن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل قد أوفد بعثة إستعلامية في طريقها إلى ولاية الشلف.

من أجل الوقوف على حجم مخلفات كارثة فيضان وادي مكناسة الذي تسبب مؤخرا في وفاة 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 04 و65 سنة ينحدرون من بلديتي أولاد بن عبد القادر والحجاج بعد إجتياح السيول الجارفة الناجمة عن فيضان الوادي للسيارات التي كانت تقلهم.

في ذات السياق أشار ذات المتحدث، بأن البعثة التي يرأسها السيناتور رابح بن يوب رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية على مستوى مجلس الأمة تضم 08 أعضاء أخرين من المنتظر أن تقوم يومي 21 و 22 مارس الجاري بمعاينة مكان الحادث بواد مكناسة لمعرفة الأسباب التي تقف وراء حصول هذه الكارثة،

فضلا عن الوقوف عند مدى تكفل السلطات بعوائل الضحايا من خلال زيارة مساكنهم ببلدية أولاد بن عبد القادر، كما ستزور البعثة المذكورة عدد من مناطق الظل بولاية الشلف وفق برنامج عمل تم تسطيره بالتنسيق مع السلطات المحلية وهذا بغرض الوقوف على واقع التنمية المحلية بها.