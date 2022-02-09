الشلف: ربط 60 مدرسة بغاز البروبان عبر مناطق الظل في 15 بلدية

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، بأن مصالحها و بالتنسيق مع مقاطعة نفطال GPL والسلطات البلدية. قد قامت وإلى غابة 31 ديسمبر المنصرم، بربط 60 مدرسة إبتدائية عبر مناطق الظل في 15 بلدية بغاز البروبان.

فيما لا تزال الأشغال جارية لربط 12 مدرسة أخرى على مستوى المناطق الريفية بلديتي الصبحة وبني بوعتاب.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن مديرية الطاقة لولاية الشلف، قد سطرت برنامج آخرا يضم 109 مدرسة إبتدائية مقترحة لربطها بغاز البروبان خلال السنة الجارية 2022. في إنتظار تخصيص الغلاف المالي من قبل الجهات الوصية قصد الشروع في أشغال الإنجاز.

وتأتي هذه العمليات تجسيدا، حسب مصادرنا، تجسيدا لتعليمات الوالي لخضر سداس التي أطلقها مطلع الدخول الإجتماعي الجاري2021 / 2022. لأجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ في المناطق النائية المعزولة. يحدث هذا في وقت إستحسن فيه ممثلوا جمعيات أولياء التلاميذ. هذه الخطوة التي من شأنها التكفل بإنشغالات الأولياء القاطنين على مستوى مناطق الظل بالولاية.

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كشفت اليوم الثلاثاء، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، عن وضع 27 عملية مطلع الشهر الجاري حيز الخدمة تخص ربط 435 مسكن بالتيار الكهربائي في الأحياء والمناطق النائية عبر 12 بلدية بالولاية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الأشغال لا تزال جارية في عمليات مماثلة من المنتظر وضعها حيز الخدمة مع إنقضاء السنة الجارية 2021.

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