الشلف: ربط 7133 مسكن بالغاز والكهرباء خلال العام الجاري

كشف اليوم، بيان لمؤسسة سونلغاز بأن مصالحها قد تمكنت من ربط 7133 مسكن بالغاز والكهرباء، وذلك منذ مطلع السنة الجارية إلى شهر سبتمبر 2022، حيث تمت الإشارة إلى ربط 5376 بالكهرباء و 1757 مسكن تم ربطه بغاز المدينة.

في ذات السياق، تطرق ذات البيان إلى ربط 1764 مسكن بشبكة الكهرباء و 360 مسكن بشبكة الغاز في إطار مشاريع ديوان التربية و التسيير والعقاري OBGI، فيما تم ربط 30 مسكن بالكهرباء إلى جانب 30 مسكن آخر في إطار مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI.

فضلا عن هذا، تم التأكيد على ربط 3062 مسكن بالكهرباء إلى جانب 862 بالغاز في إطار مشاريع الوكالة الجزائرية لتطوير السكن ADL، فيما تم ربط 520 مسكن بالكهرباء و 505 مسكن بالغاز في إطار مشاريع السكن الترقوي.

كما أشار بيان مؤسسة سونلغاز، إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تم رصده لتجسيد أشغال الربط المشار إليها قد بلغ 153.13 مليون دينار جزائري، في وقت تم فيه رفع وتيرة الأشغال لوضع هذه العمليات خيز الخدمة في الآجال المحددة.