الشلف: رصد 240 مليون دينار لمشاريع التحسين العقاري وفك العزلة عن مناطق الظل

كشف اليوم مصدر مسؤول عن محافظة الغابات لولاية الشلف بأنه قد تم رصد غلاف مالي بقيمة 240 مليون دينار بغرض تجسيد مشاريع التحسين العقاري وفك العزلة عن مناطق الظل في إطار برنامج التنمية الريفية 2020/ 2024.

في ذات السياق أكد ذات المتحدث بأن عددا من العمليات المتعلقة بالتحسين العقاري وفك العزلة من خلال شق مسالك فلاحية ريفية قد إنطلقت الأشغال بها.

ويتعلق الامر بعدة بلديات نائية منها بني حواء، تلعص، أبو الحسن، أولاد بن عبد القادر والكريمية في إنتظار إنطلاق الأشغال بباقي المشاريع المسجلة.

هذا، فيما من المنتظر إنطلاق أشغال تشجير 100 هكتار فضلا عن عمليات أخرى تخص تهيئة المنابع وتثبيت حواف الأودية والأحواض المائية والبحار.