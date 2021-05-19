الشلف: رصد 3 مليار سنتيم لإعادة تأهيل شبكة الصرف بالواجهة البحرية للقلتة

أكد اليوم رئيس المجلس الشعبي لبلدية للمرسى حداد بطاهر، بأن السلطات الولائية قد وافقت على تخصيص غلاف مالي يقدر ب 3 مليار و 200 مليون سنتم لأجل تجسيد مشروع إعادة تأهيل الواجهة البحرية لقرية القلتة.

وأشار ذات المسؤول إلى الدراسة الخاصة بهذا المشروع، قد تم إنجازها ومراسلة السلطات الولائية التي منحت موافقتها على منح الغلاف المالي المطلوب، في وقت تم فيه الشروع في الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإعلان عن الصفقة بغرض تعيين المقاولة المقاولة المكلفة بالإنجاز.

وتأتي هذه الخطوة تلبية للإنشغالات التي رفعها عدد من أهالي القلتة، بعد تسرب المياه القذرة إلى شاطئ البحر جراء تدهور حالة القنوات المشكلة لشبكة الصرف الصحي منذ أكثر من شهرين.