الشلف: رفع قدرة إستعاب المصابين بكورونا إلى 620 سرير

كشف اليوم والي الشلف لخضر سداس بأن السلطات الولائية قد إتخذت جملة من الإجراءات والإحتياطات للتكفل بالمصابين بفروس كورونا.

في ذات السياق أكد ذات المسؤول بأنه قد تم رفع قدرة إستعاب المؤسسات الصحية للمصابين بفيروس كورونا من 260 إلى 620 سرير وهذا بعد إتخاذ جملة من التدابير التي تجعل كل المؤسسات الإستشفائية و المراكز الصحية مجندة من خلال تخصيص أجنحة خاصة تتوفر على كل الشروط العلمية للعزل لضمان الحد من إنتقال العدوى.

كما إعتبر سداس في تدخله أمام ممثلي نقابات قطاع التربية بأن الوضعية مستقرة حاليا بل وفي تناقص من يوم إلى آخر إلا أن النقص المسجل في أسرة الإنعاش والتي يبلغ عددها 16 سريرا يجعلنا في تأهب لأي طارئ في حال إرتفاع الحالات التي تتطلب وضع المصابين بالكوفيد في تحت العناية المركزة.