الشلف: زوج يعتدي على زوجته بسكين ويتسبب لها في جروح بليغة

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف عن إصابة إمراة في العقد الرابع من العمر بإصابات بليغة على مستوى الظهر والرقبة بعدما إعتدى عليها زوجها بسكين.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية بالشرفة في حدود الساعة 12سا20د من نهار اليوم. من أجل إسعاف و إجلاء امرأة تبلغ من العمر 40 سنة مقر سكنها بحي الإخوة عباد، بلدية الشلف. ولها جرح عميق على مستوى الرقبة والظهر. حيث صرحت المصابة بأن زوجها هو من اعتدى عليها بواسطة سكين.

وأضاف البيان، أنه تم إجلاء المرأة المصابة من طرف فرقة الإسعاف إلى مستشفى أولاد محمد و بمعية مصالح الأمن الوطني. و بعد الوصول بدقائق، تصل سيارة لإسعاف التابعة للوحدة الرئيسية إلى المستشفى رفقة مصالح الأمن وعلى متنها زوج المصابة له جروح مختلفة. مضيفة أن التحقيقات جارية من طرف مصالح الأمن الوطني لمعرفة ظروف و ملابسات هذه الواقعة