الشلف: سفارة اليابان تبرم إتفاقية مع جمعية أمال لتجهيز قاعة لفائدة 600 طفل معاق ذهنيا

كشفت اليوم مصادر محلية بأن سفارة اليابان بالجزائر قد وافقت على عملية تجهيز قاعة النفسي الحركي للمركز النفسي البيداغوجي“أمال”بالشلف.

تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج هبة لدعم المشاريع الصغيرة للتنمية والمساهمة في الأمن الإنساني.

ووفق ماجاء في البيان الصادر عن مركز “أمال” للأطفال المعوقين ذهنيا بالشلف،فإن هذه الهبة جاءت تحت رعاية وزارة التضامن الوطني،

وبإشراف من والي ولاية الشلف .

هذا وقد تم توقيع الإتفاقية المذكورة بتاريخ 18-12-2020 ، بين جمعية “أمل” وسفارة اليابان بغرض تجهيز القاعة النفسي الحركي لفائدة 600 طفل معاق ذهنيا.

يحيى عزواو