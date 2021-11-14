الشلف: سفير دولة اليابان يحضر تدشين المركز النفسي للأطفال المعاقين ذهنيا

أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، بحضور كونو أكيرا سفير دولة اليابان بالجزائر بمعية مدير النشاط الإجتماعي والتضامن، على مراسيم تدشين المركز النفسي البداغوجي للأطفال المعاقين ذهينا على مستوى حي السلام ببلدية الشلف، قبل القيام بزيارة تفقدية لكل المرافق التابعة للمركز الجديد.

حيث تمت عملية تهيئة هذا المرفق الذي تشرف جمعية أمل للأطفال المعاقين ذهنيا على تسييره، بعد أن خصصت مصالح الولاية مبلغا ماليا هاما لإعادة تأهيله، فضلا عن إستغلال هيبة قدمتها سفارةودولة اليابان تندرج في إطار برنامج دعم التنمية من طرف الحكومة اليابانية لدعم المشاربع المصغرة المساهمة في الأمن الإنساني، والتي تم إستغلالها حسب مصادرنا، في إقتناء تجهيزات طبية و ألعاب عصرية وأدوات تعليمية حديثة خاصة بقاعة النفسي الحركي، والتي من شأنها مساعدة هذه الشريحة على الإندماج الإجتماعي.