الشلف.. سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد المصالحة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء الخميس، من أجل حادث مرور وقع على مستوى بلدية الشلف.

ووفقا لبيان للمصالح ذاتها، تدخلت على الساعة 20:16 من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها بمجرى واد المصالحة. علما أن الحافلة كانت خارج الخدمة.

وخلف الحادث إصابة السائق ومرافقه بجروح وكسور ورضوض متفرقة في أنحاء الجسم. تم إخراجهما من تحت الحافلة التي كانا محصورين تحتها. وإسعافهما ثم اجلاؤهما نحو المستشفى مع تسجيل خسائر مادية للحافلة.