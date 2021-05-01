الشلف.. سقوط صياد من قاربه والحماية المدنية تنطلق في عملية البحث

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن سقوط صياد من قاربه أثناء عملية الصيد، شرق مدينة تنس التابعة لولاية الشلف.

وأشارت المصلحة أن عملية البحث قد انطلقت، فور تلقيهم معلومات بسقوط صياد يبلغ من العمر 46 سنة من قاربه.

واكتشف –يضيف بيان المصلحة-، طاقم القارب عدم وجوده في طريق العودة على بعد حوالي 500 متر شرق ميناء الصيد.

وتم تسخير لعملية البحث 10 غطاسين من الوحدة البحرية للحماية المدنية بتنس حاليا بصدد البحث عنه في عرض البحر.

بالإضافة إلى عملية تمشيط الشاطئ من طرف أعوان الحماية المدنية.