الشلف: سكان برج البعل يستنجدون بالوالي لتوفير الماء الشروب بالظهرة

طالب اليوم العشرات من سكان قرية برج البعل التابعة لبلدية الظهرة في ولاية الشلف بضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مسعود جاري للوقوف على حجم المعاناة التي يكابدونها جراء ندرة الماء الشروب.

وحسب تصريحات بعص المواطنين المتصلين بالنهار أونلاين فإن مئات العائلات تعيش أزمة عطش منذ أشهر وهذا بسبب إنقطاع هذه المادة الحيوية عن حنفياتهم ، ما أجبر أبناء المنطقة يعتمدون على الصهاريح المتنقلة للتزود بالمياه إنطلاقا من عين سردون التي تبعد عن المنطقة بحوالي 30 كلم وبأثمان باهضة تصل إلى 2000 دج للصهريج الواحد .

يحدث هذا في وقت يعتمد فيه البعض على أصحاب الصهاريج المتنقلة القادمة من عين المهارزية التي تبعد عن برج البعل بمسافة تصل إلى 05 كلم وبأثمان تصل إلى 1400 دج للصهريج الواحد .

الحالة التي أصبحت تتطلب حسبهم برمجة عملية عاجلة لإصلاح شبكة الماء الشروب وضمان توفر الماء الشروب بالمنطقة.