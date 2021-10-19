الشلف: سكان حي النصر يطالبون بمكان بديل لمحطة غسل وتشحيم السيارات

كشفت مصادر محلية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن مديرية البناء والتعمير قد وجهت مراسلة إلى مصالح بلدية الشلف تتعلق بضرورة إيفاد لجنة للوقوف على التحفظات التي رفعها سكان حي النصر المنطقة رقم 02 بخصوص وجود محطة تشحيم السيارات وسط الحي السكني.

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة عدد من المواطنين القاطنين على مستوى الحي المذكور بتدخل الوالي، لخضر سداس، لفتح تحقيق في قضية إنشاء محطة لغسل وتشحيم السيارات فوق أرضية خاصة للبناء الجاهز وسط حي سكني بطريقة مخالفة للقانون.

وكانت مفتشية التعمير والبناء بالشلف، قد حررت محضر معاينة في مارس 2018 تحت رقم 003 تحوز النهار على نسخة منه يؤكد وجود أشغال غير مطابقة لأحكام رخصة البناء.

كما وجهت مديرية البيئة مراسلة أخرى إلى رئيس بلدية الشلف بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة خاصة إلى حي النصر بتاريخ 08 / 03 / 2016، تقترح فيها إما تغير النشاط أو إيجاد مكان بديل لممارسة هذا النوع من النشاط المصنف، وهذا لأسباب تتعلق بوجود هذه المنشأة المصنفة داخل حي سكني يمتاز بالهدوء.

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