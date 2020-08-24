الشلف: سكان حي النصر 2 يطالبون بمكان بديل لمحطة غسل وتشحيم السيارات

خرج اليوم الإثنين عدد من سكان حي النصر المنطقة 02 على مستوى بلدية الشلف عن صمتهم ليطالبوا بضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية بغرض فتح تحقيق في قضية إنشاء محطة لغسل وتشحيم السيارات داخل حي سكني يتميز بالهدوء.

في ذات السياق قدم هؤلاء السكان كل الوثائق التي تثبت معارضة سكان حي النصر 2 لإنشاء مؤسسة مصنفة تخضع لشروط عملية البناء طبقا لأحكام المواد 24 / 25 من المرسوم التنفيذي 06 / 198 ، إلا أنه تم إنشاء هذه الأخيرة في حي سكني مكان بناء جاهز بالمنطقة .

هذا و إستغرب هؤلاء السكان إنشاء المحطة المذكورة على الرغم من وجود مراسلة من رئيس البلدية إلى صاحب المشروع تتضمن معارضة سكان الحي للمشروع إلى جانب مراسلة أخرى من مديرية البيئة في 01 مارس 2016 إلى رئيسي بلدية ودائرة الشلف تقترح فيها تغيير النشاط أو إيجاد مكان بديل للمحطة المصنفة والتي أصبحت مصدرا للإزعاح و الضجيج وسط الحي المذكور .