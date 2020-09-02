الشلف: سكان دوار حمادي يطالبون بمشاريع فك العزلة ببلدية بني حواء

طالب اليوم الأربعاء العشرات من المواطنين القاطنين على مستوى دوار حمادي ببلدية بني حواء في ولاية الشلف يضرورة تدخل السلطات المحلية والولائية بغرض للتكفل بإنشغالاتهم المتمثلة أساسا في إهتراء الطريق وإنعدام التغطية الصحية وقلة حصص السكن الريفي.

في ذات السياق طالب هؤلاء ببرمجة عملية عاجلة لتعبيد الطريق التي تربط دوار حمادي بمنطقة لغمونة الحجر التابعة لبلدية الزبوجة ، مشيرين إلى أن هذا المسلك يوجد اليوم في حالة كارثية جراء الإهتراء الذي مسه منذ أكثر من عشرية، ما جعل حركة مرور المركبات به شبه مستحيلة وخاصة مع تساقط الأمطار .

في ذات السياق ناشد أهالي حمادي بضرورة برمجة عملية أخرى لإنجاز قاعة علاج بالمنطقة في خطوة من شأنها رفع الغبن على العائلات التي تجد نفسها مجبرة على قطع مسافة طويلة للحصول على الخدمة الصحية بقاعة علاج الواقعة بجوار مدرسة روشو بضواحي الحياديد.

كما تحدث أهالي حمادي عن قلة الوحدات السكنية الريفية التي إستفادت منها منطقتهم على مدار السنوات الأخيرة .