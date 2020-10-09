الشلف.. سكان يارمول يطالبون بتجسيد مشاريع التنمية المحلية بالأبيض مجلجة

طالب اليوم الجمعة سكان حي يارمول ببلدية الأبيض مجاجة بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس بغرض الوقوف على الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها أزيد من 5 ألاف ساكن بالمنطقة جراء إهتراء الطرقات و التذبذب المسجل في الماء الشروب و إفتقار العشرات من العائلات لشبكة الصرف الصحي.

في ذات السياق إلتقت جمعية حي يارمول بالسكان قصد حصر الإنشغالات والحديث عن مشاريع التنموية المعطلة والمهملة على غرار الفرع البلدي الذي إنتهت به الأشغال نهاية العهدة المنصرمة ليبقى عرضة للتخريب على الرغم من كل المراسلات المرفوعة للمسؤولين المحلين.