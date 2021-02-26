الشلف: سكان 3 مناطق ظل يطالبون بتعبيد المسلك الرابط بين سيدي ساعد ويارمول

طالب اليوم سكان مناطق الحمام وأولاد بن يوسف و يارمول بضرورة تدخل السلطات الولائية بتعبيد الطريق.

وذلك عبر المسلك الرابط بين مفترق طرق سيدي ساعد ببلدية أم الدروع وبقعة يارمول التابعة لبلدية الأبيض مجاجة على طول مسافة تقد بحوالي 2 كلم.

وهذا بغرض فك العزلة عن هاته المناطق التي تعد من ضمن أبرز مناطق الظل بالولاية.

في ذات السياق تحصلت النهار أونلاين على مراسلة تحمل توقيعات لجنتي حي يارمول وبقعة الحمام تشير إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المسلك الذي تعرض إلى الإعتداء من قبل بعض المستثمرين بالمنطقة.

الحالة التي تتطلب حسبهم اليوم تدخل الجهات الوصية قصد فتح تحقيق في القضية فضلا عن ضرورة العمل في إتجاه تخصيص مشروع قطاعي بغية فك الخناق عن مئات العائلات وبعث عجلة التنمية على مستوى المناطق المذكورة.