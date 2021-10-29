الشلف: سونلغاز تتطلع إلى إنجاز 4 محولات كهربائية

كشف اليوم، القائمين على الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز وكالة الشلف، بأنهم يتطلعون إلى لإنجاز 4 محولات كهربائية جديدة منها محول هام يوجد قيد الإنجاز حاليا على مستوى بلدية الزبوجة وبنسبة أشغال متقدمة، فيما تم تقديم 3 مقترحات لإنجاز 3 محولات أخرى في كل من بلديات تاجنة، حرشون، والأبيض مجاجة في خطوة من شأنها ترقية الخدمات وضمان التغطية الشاملة والمستمرة في كل بلديات الولاية.

في ذات السياق أكد ممثلو الشركة المذكورة خلال إشرافهم على زيارة إستكشافية ضمت عدد من الإعلاميين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة على مستوى مركز التحويل الكهربائي 30 / 60 بأم الدروع والذي يمون 7 بلديات، بأن التغطية بالطاقة الكهربائية قد شهدت تحسنا ملحوظا منذ عام 2012.

وذلك بفضل المنشآت التي إستفادت من الولاية التي تتوفر حاليا على 9 محولات كهربائية هامة من بينها محطة متنقلة في إنتظار إرتفاع هذا الرقم إلى 12 محولا كهربائيا بإستلام المحولات المقترحة والتي يوحد أحدها قيد الإنجاز.

وأشار القائمون على مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى أن عميلة توزيع الكهرباء قد عرفت نقلة نوعية بعد إعتماد شركة توزيع الكهرباء والغاز على التقنيات الحديثة في الكشف عن الأعطاب التي تصيب الشبكة فضلا عن السرعة والدقة في معالجتها من خلال وضع نظام بديل لضمان إستمرارية خدمات تزود المواطنين بالكهرباء.