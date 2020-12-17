الشلف: سونلغاز تزور 20 مؤسسة تربوية للتحسيس حول مخاطر الغار

كشفت اليوم خلية الإعلام و الإتصال على مستوى مؤسسة إمتياز لتوزيع الكهرباء و الغاز بأن الحملة الخاصة بالتحسيس حول مخاطر الغاز متواصلة إلى غاية يوم 20 من الشهر الجاري.

في ذات السياق أشار ذات المصدر إلى أن الفريق المكلف بعملية التحسيس قد زار 20 مؤسسة تربوية في الطورين المتوسط و الثانوي بالتنسيق مع الجهة الوصية وبمساهمة عدد من الشركاء الفاعلين على مستوى مصالح الصحة ، التجارة ، الأمن ، الدرك ، الحماية المدنية وممثلي الجمعيات الفاعلة.

يحدث هذا ، في وقت تم فيه تنظيم أبواب مفتوحة في 6 نقاط هامة ببلديات ، المرسى ، بوقادير ، أولاد فارس ، أم الدروع والشلف في إنتظار تنظيم أبواب مفتوحة حول نفس الموضوع بوادي الفضة.

على أن تواصل مؤسسة سونلغاز عمليات التحسيس حول مخاطر الغاز طيلة فصل الشتاء في خطوة من شأنها الحد من الحوادث الناجمة عن الإستغلال السيئ لهذه المادة الحيوية.