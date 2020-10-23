الشلف: سونلغاز تسجل 300 إعتداء على شبكات الكهرباء والغاز منذ بداية السنة

سجّلت مصالح سونلغاز بولاية الشلف 300 إعتداء على شبكات توزيع الكهرباء والغاز منذ بداية السنة الجارية.

وأوضح بيان لمؤسسة سونلغاز، أن الإعتداءات سببها أشغال البناء العشوائي وتوسيع السكنات وعدم احترام حدود الحماية.

وأضاف البيان، أن مؤسسة سونلغاز سجلت 278 إعتداء على شبكة توزيع الكهرباء و 34 إعتداء على شبكة توزيع الغاز.

وأشار إلى أن الإعتداءات المسجلة على مستوى شبكات توزيع الكهرباء والغاز تتمثل في قيام المخالفين بالبناء العشوائي.

وكذا توسيع سكناتهم بمحاذاة الشبكة الكهربائية أو فوق الشبكة الغازية، بالإضافة إلى عدم احترام المسافات وحدود الحماية.

وأضافت ذات المصالح أنّ مديرية التوزيع بمؤسسة سونلغاز الشلف أودعت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 34 شكوى لدى الجهات القضائية تتعلق بالاعتداء على شبكات التوزيع ومخالفة إجراءات الحماية، فيما أودعت خلال سنة 2019 ما يقارب 136 شكوى.