الشلف: سونلغاز تقدر ديون زبائنها بأزيد من 3339 مليون دج

كشف اليوم، بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز وكالة الشلف، بأن حجم الديون المترتبة على عاتق زبائنها الخواص والعاديين إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2022، قد بلغ 3339.99 مليون دج.

في ذات السياق، أشار ذات البيان الذي تحوز النهار أونلاين على نسخة منه، إلى أن قيمة الديون المترتبة على الزبائن العاديين والمحلات التجارية قد تم تقديرها ب 938.05 مليون دح، فيما بلغت قيمة الديون المترتبة عن فئة الخواص من صناعيين وفلاحين 1085.29 مليون دج، أما الديون المترتبة عن الإدارات من بينها بعض البلديات فقد بلغت 2201.60 مليون دج.

وقصد تسوية هذه الوضعية الإستثنائية، باشر القائمون على مديرية توزيع الكهرباء والغاز حملة واسعة النطاق في سبيل تحصيل الديون المترتبة على عاتق زبائنها من مختلف الفيئات، وذلك من خلال المشاركة في حصص إذاعية تحسيسية.

حيث وفرت ذات المصالح العديد من السبل التي تجعل المعنيين يسددون ديونهم في أقرب وقت وفي أحسن الظروف ومنها فتح أبواب الوكالات التجارية أيام السبت مع إمكانية الدفع عبر الموقع الإلكتروني للشركة عبر الأنترنت www.sonelgaz.dz بإستعمال بطاقات الدفع البنكية والذهبية.

يحيى عزواو