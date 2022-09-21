الشلف: سونلغاز تكشف عن ربط 113 مستثمرة فلاحية بالكهرباء

كشف اليوم الأربعاء، بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالشلف، بأن فرقها قد قامت خلال الفترة الممتدة بين شهر مارس إلى غاية سبتمبر 2022 بربط 113 مستثمرة فلاحية بالكهرباء أي ما يمثل نسبة 74.83 بالمائة من المستثمرات المتفق عليها وذلك في إطار تجسيد تعليمات السلطات العمومية الرامية لمرافقة قطاع الفلاحة.

وأشار ذات البيان إلى أنه قد تم وضع 74 مستثمرة فلاحية حيز الخدمة بعد ربطها بالكهرباء دون الدفع المسبق لمستحقات الربط، في إنتظار وضع 39 مستثمرة فلاحية أخرى حيز الخدمة مباشرة بعد إقتناء العدادات الكهربائية من قبل من طرف الفلاحين المشرفين عليها.