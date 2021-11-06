الشلف: سيول جارفة تتسبب في إنقطاع طريق دوار السواندية بالظهرة

تسببت اليوم، السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ ليلة أمس في إنقطاع الطريق الرابطة بين دوار السواندية وبرج البعل ببلدية الظهرة في ولاية الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الإنقطاع المذكور قد تسبب في توقف حركة مرور المركبات من وإلى السواندية بإستثناء بعض محاولات المرور التي يقوم بها بعض مستعملي هذه الطريق بإستعلال الحجارة والمتاريس لتجاوز الأوحال التي تغطي المجرى المائي بمحاذة نقطة الإنقطاع.

الحالة التي جعلت أهالي السواندية يطالبون بالتدخل العاجل للسلطات المحلية لتصليح نقطة الإنقطاع في أقرب الآجال بغية تأمين حركة المرور بالمسلك المذكور.