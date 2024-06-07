الشلف: شجار بين شابين ينتهي بجريمة قتل بالمنطقة 3 حي الشرفة

اهتز سكان حي الشرفة المنطقة 3 بولاية الشلف على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 25عاما.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن المشتبه فيه هو جار الضحية، حيث نشب شجار بينهما تجهل لحد الساعة أسبابه. نتج عنه الاعتداء على الضحية بفأس أرداه قتيلا.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة الشلف لنقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأختان باج، وسط مدينة الشلف. فيما قام الجاني بتسليم نفسه لمصالح الأمن أين باشرت ذات المصالح التحقيقات لتحديد اسباب الجريمة.