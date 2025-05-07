الشلف.. شرطة الزبوجة تضع حدا لنشاط امرأة تمتهن السحر والشعوذة

وضعت مصالح شرطة الزبوجة التابعة لأمن ولاية الشلف حداً لنشاط مشبوه بممارسة السحر والشعوذة من طرف امرأة تبلغ من العمر 53 سنة. كانت تمتهن طقوس العرافة وتمارسها داخل إحدى المقابر بمدينة الزبوجة.

العملية الأمنية جاءت عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود امرأة تقوم بطقوس مشبوهة داخل المقبرة، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة على الفور. حيث تم توقيف المعنية في حالة تلبس، وبحوزتها مجموعة من الأدوات المستعملة في طقوس السحر والشعوذة، من بينها كتب ومخطوطات ذات طابع شعوذي، تمائم، أعشاب وعقاقير مختلفة، كمية من الملح، رصاص مذاب، إبرة خياطة، أوراق ممزقة من المصحف الشريف. بالإضافة إلى قائمة اسمية وصور فوتوغرافية لأشخاص من الجنسين، فضلا عن أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

وأسفر التحقيق المعمق عن تورط المعنية في ممارسة أعمال السحر والعرافة، إذ تم العثور أيضا على مبلغ مالي يقدر بـ 26 مليون سنتيم. إلى جانب كمية من المعدن الأصفر يشتبه في كونها من عائدات هذه الأعمال غير القانونية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، قدِّمت المشتبه بها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس التي أمرت بإيداعها الحبس المؤقت. عن تهم تتعلق بجنحة ممارسة الشعوذة واتخاذ السحر مهنة مقابل منفعة مالية، وجنحة حيازة سلاح أبيض.