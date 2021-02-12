الشلف: شرطة تاجنة توقف ناقل المشروبات الكحولية بدون رخصة

أخبار الجزائر
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الشلف: شرطة تاجنة توقف ناقل المشروبات الكحولية بدون رخصة
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري تاجنة بأمن دائرة أبو الحسن الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة.

ويقوم هذا الأخير بنقل المشروبات الكحولية دون رخصة وهذا على مستوى إحدى بلديات الجهة الشمالية الغربية للولاية.

العملية تمت بناء على معلومات مفادها وجود شخص يقوم بنقل المشروبات الكحولية على متن مركبة سياحية.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيه و حجز 43 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف العلامات والأحجام.

وأنجز في حقه ملف جزائي عن قضية نقل مشروبات كحولية بدون رخصة، أحيل بموجبه أمام محكمة تنس

كما تم خلال نفس الفترة توقيف شخصين بحوزتهما قطعة مخدرات (كيف معالج) لغرض الإستهلاك.

وأنجز في حقهما ملف جزائي حول قضية الإستهلاك الشخصي للمخدرات، أحيلا بموجبه أمام محكمة تنس.


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