الشلف : شرطة تاوقريت توقف 3 أشخاص يقومون بتنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة تاوقريت بالشلف من وضع حد لشبكة إجرامية تقوم بتنظيم الهجرة غير الشرعية تتكون من ثلاثة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة،

القضية تمت على إثر دوريات قامت قامت بها عناصر الشرطة بذات المصلحة، أين تم توقيف مركبة على مستوى المدخل الشرقي للمدينة وإجراء عليها عملية التفتيش.

حيث عثر بداخلها على زورق مطاطي مجهز بجميع لواحقه، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 200 أورو.

ليتم إنجاز ملف قضائي في حقهم عن قضية التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني، ليقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة ببوقادير الشلف.