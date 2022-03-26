الشلف: صعود الشباب الرياضي للزبوجة إلى بطولة القسم الجهوي الثاني

تمكن فريق الشباب الرياضي لبلدية الزبوجة CRBZ من الصعود إلى بطولة القسم الجهوي الثاني. بعد تفوقه على حي البدر بسداسية مقابل هدف ليحتل المترتبة الأولى. في بطولة الشرفي لرابطة ولاية الشلف لكرة القدم ب 40 نقطة.

هذا، و إحتفل أنصار CRBZ بهذا الإنجاز رفقة لاعبي الفريق الذي تفوق على أكبر فرق تملك إمكانيات بشرية ومادية منذ بداية الموسم الجاري. بفضل المجهودات التي بذلها رئيس الفريق رضا عزومي وحنكة المدرب كريم عسال.

في ذات السياق، ناشد أنصار الفريق بضرورة تدخل السلطات الولائية لأجل دعم الفريق ماديا لتمكينه من التحضير الجيد لمنافسة القسم الجهوي الثاني.

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