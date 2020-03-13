الشلف.. ضبط قنطارين و 83 كلغ من اللحوم البيضاء بتنس

ضبطت عناصر الشرطة بأمن دائرة تنس بالشلف، قناطرين و 83 كلغ من اللحوم البيضاء.

عملية الحجز تمت على إثر دوريات لعناصر الشرطة بمدينة تنس، أين لفت انتباههم شاحنة من الحجم الصغير تحمل ترقيم ولاية الشلف متوقفة بجانب الطريق بالقرب من إحدى القصابات.

وبعد مراقبتها تبين أنها محملة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء موجهة للاستهلاك يقدر وزنها بـ 283 كلغ.

وتبين أن صاحبها البالغ من العمر 43 سنة، قام بارتكاب مخالفة تسويق لحوم بيضاء مذبوحة خارج المذبح مع انعدام شروط الصحة والنقل.

كا تبين ايضا أن صاحب الشاحنة لم يكن يحوز على شهادة الإعتماد الصحي وعدم الفوترة.

تم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال الاجراءات القانونية بالتنسيق مع المصالح المختصة.