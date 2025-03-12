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أخبار الجزائر

الشلف: ضبط كمية من اللحوم الفاسدة بسيدي عكاشة

بقلم رشيد مشورب
الشلف: ضبط كمية من اللحوم الفاسدة بسيدي عكاشة
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تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف ممثلة في عناصر فرقة الشرطة العامة تنس و سيدي عكاشة. بالتنسيق مع مصالح التجارة من ضبط كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة.

العملية جاءت على إثر خرجة ميدانية رقابية لأحد محلات القصابة بمدينة سيدي عكاشة. أين تم ضبط و حجز كمية من اللحوم الحمراء و رؤوس غنم يقدر وزنها ب: 59.5 كلغ. تبين بعد مراقبتها من طرف الطبيب المختص أنها غير صالحة للإستهلاك البشري .

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية و الجزائية ضد المخالف البالغ من العمر 34سنة، تحت إشراف النيابة المختصة.

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