الشلف: ضبط 40 قرصا مهلوسا وتوقيف شخص مطلوب لدى العدالة

أوقف الأمن الحضري بأم الدروع بالشلف شخص يبلغ من العمر 40 سنة عن قضية الحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية. ذلك على إثر معلومات عن شخص يبيع الأقراص المهلوسة بوسط مدينة الشلف.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم استيقاف المشتبه فيه و ضبط بحوزته 40 قرص مهلوس. وكان يستغل صفة حارس حظيرة بدون رخصةو غير شرعية للترويج و بيع هذه السموم في أوساط الشباب.

كما أوقفت ذات المصلحة شخص مبحوث عنه لدى الجهات القضائية. بموجب 7 مذكرات بحث في قضايا تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.