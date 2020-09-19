الشلف.. عائلات تتخذ من محلات الرئيس مأوا لها تطالب بالترحيل في حي العزم بتنس

أخبار الجزائر
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الشلف.. عائلات تتخذ من محلات الرئيس مأوا لها تطالب بالترحيل في حي العزم بتنس
بقلم يحيى عزواو

طالبت اليوم السبت 4 عائلات تتخذ من محلات الرئيس على مستوى حي العزم ببلدية تنس بضرورة تدخل الوالي الجديد لخضر سداس من أجل الوقوف على الوضعية الإجتماعية الصعبة التي يتخبطون فيها جراء الضيق وإعدام التهوية ناهيك عن إنتشار الحشرات السامة و إنبعاث الروائح الكريهة من الوادي المجاور.

في ذات السياق أشار عدد من أفراد العائلات القاطنة بمحلات الرئيس إلى أن السلطات البلدية قد إطلعت على معاناتهم إلا أنها لم تحرك أي ساكن حسبهم للتكفل بعوائلهم خلال توزيعها للحصص السكنية ذات الطابع الإجتماعي منذ سنوات على الرغم من إيداعهم لملفات طلب السكن منذ عام 2009.


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