الشلف: عائلات تستنجد بالوالي للتحقيق في إقصائها حق السكن بوادي الفضة

خرج اليوم عدد من المستفيدين المقصين من برنامج 120 وحدة سكنية بوادي الفضة عن صمتهم ليطالبوا بضرورة تدخل والي الشلف لخضر سداس بغرض فتح تحقيق معمق في قضية إقصائهم وحرمانهم من إستكمال إجراءات إستلام المفاتيح على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري.

وحسب تصريحات المستفيد المدعو بلعلياء محمد الذي يحمل رقم 02 في القائمة التي تم الإفراج عنها بعد دراسة الطعون من قبل اللجنة الولائية ، فإن الجهات الوصية قد منعته مؤخرا من إتمام الإجراءات

على الرغم إطلاع مسؤولي الدائرة على حالته المزرية في وقت إستفاد فيه من التكفل المؤقت من قبل رئيس الدائرة السابق الذي رخص له بالسكن في شقة F1 رفقة عائلته المتكونة من 3 أفراد

إلى حين دراسة الطعون قبل منعه من إتمام إجراءات الإستفادة من السكن الذي إستفاد منه بعد الإفراج عن القائمة النهائية.

يحدث هذا ، في وقت إستغرب فيه المدعو شهرة محمد و هو رب عائلة تتكون من 5 أفراد إقدام الجهات الوصية على حرمانه من دخول المسكن الذي إستفاد منه بعد ورود إسمه في قائمة المستفيدين المفرج عنها بعد دراسة الطعون.

قبل أن يطالب بتدخل رئيس الدائرة الجديد ووالي الولاية للنظر في إقصائه من حق السكن بطريقة وصفها بالتعسفية.