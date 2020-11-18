الشلف: عائلات تطالب ببرامج فك العزلة بدوار السهو بعين أمران

طالبت اليوم العشرات من العائلات القاطنة على مستوى دوار السهو ببلدية عين أمران في ولاية الشلف بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس بغرض الوقوف على حجم المعاناة التي تتخبط فيها جراء إنعدام برامج فك العزلة.

في ذات السياق تحدث ممثلوا سكان منطقة السهو بمرارة ل للنهار أونلاين عن النقائص المسجلة وعلى رأسها تدهور حالة الطريق التي تربط السهو بالعالم الخارجي

ناهيك عن التذبذب المسجل في التزود بالماء الشروب وإنعدام الإنارة العمومية وغاز المدينة ، في وقت عبر فيه هؤلاء عن عميق إستيائهم مما سموه بالصمت المطبق الذي لا تزال تلزمه السلطات البلدية حيال مطالبهم المشروعة على حد تعبيرهم .