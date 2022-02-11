الشلف: عائلة الشاب عز الدين الشلفي تحيي الذكرى الثالثة لوفاة المرحوم
أقام افراد عائلة “بن عودة عز الدين ” المعروف بالشاب عزّ الدين الشلفي بحي الشقة مأدبة عشاء بمناسبة ذكرى وفاة المرحوم الثانية وسط حضور أحبة الراحل واصدقائه من ابناء الحي ومدينة الأصنام.
يذكر ان فنّان الزوالية توفي إثر جلطة دماغية بمستشفى الاختان باج بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة 2019 عن عمر تجاوز 44 سنة .
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توفي الفنان الجزائري، المعروف بـ”الشاب عز الدين الشلفي”، مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى الأختان باج بالشلف، إثر جلطة دماغية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن الفنان صاحب الـ 44 عاما تعرض لأزمة قلبية هي الثانية لم يستطع تحملها.
للإشارة فإن عز الدين الشلفي، المعروف بفنان “الزواولة” معروف وسط الجزائريين عامة والشلفيين خاصة بأغانيه السياسية الناقدة للواقع المعيشي.
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نشر عدد من المغنيين والمغنيات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تأثرهم وصدمتهم بسماع نبأ وفاة الشاب عزالدين الشلفي.
والذي توفي اليوم الأربعاء بمستشفى الأخوات باج بولاية الشلف.
أين نشر المغني محمد بن شنات عبر صفحته على موقع “أنستغرام” رب يرحمو إن لله وإنا إليه راجعون الله.
في حين كتبت شايز بلعيد ملكة جمال، عبر أنستغرام إنا لله وإنا إليه راجعون، الجزائري عزالدين في ذمة الله.
بينما نشرت المغنية وردة شارلومانتي عبر صفحتها على الفيسبوك الله يرحمو إن لله وإنا إليه راجعون الله.
كما نشر المغني كادير الجابوني عبر صفحته على الفيسبوك إنا لله وإنا إليه راجعون الله الله يرحمك حبيبي وخويا الغالي.