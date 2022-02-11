الشلف: عائلة الشاب عز الدين الشلفي تحيي الذكرى الثالثة لوفاة المرحوم 

أقام افراد عائلة “بن عودة عز الدين ” المعروف بالشاب عزّ الدين الشلفي بحي الشقة مأدبة عشاء بمناسبة ذكرى وفاة المرحوم الثانية وسط حضور أحبة الراحل واصدقائه من ابناء الحي ومدينة الأصنام.

يذكر ان فنّان الزوالية توفي إثر جلطة دماغية بمستشفى الاختان باج بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة 2019 عن عمر تجاوز 44 سنة .

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توفي الفنان الجزائري، المعروف بـ”الشاب عز الدين الشلفي”، مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى الأختان باج بالشلف، إثر جلطة دماغية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن الفنان صاحب الـ 44 عاما تعرض لأزمة قلبية هي الثانية لم يستطع تحملها. للإشارة فإن عز الدين الشلفي، المعروف بفنان “الزواولة” معروف وسط الجزائريين عامة والشلفيين خاصة بأغانيه السياسية الناقدة للواقع المعيشي. طالع أيضا: صدمة مغنيي الراي بوفاة عزالدين الشلفي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي