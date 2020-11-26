الشلف: عائلة تستنجد بالوالي لإنقاذها من التشرد بعد هدم منزلها الفوضوي

إستنجدت اليوم عائلة السيدة المدعوة بورابة فاطمة الزهراء بوالي الشلف لخضر سداس قصد التدخل لإنقاذها من حالة التشرد التي تعيشها منذ يوم الخميس المنصرم.

وهذا بسبب إقدام السلطات البلدية على هدم منزلها الفوضوي على مستوى حي شريفي قدور ببلدية الشلف.

ووفق تصريحات السيدة التي كانت تعيش رفقة إبنتها سميحة البالغة من العمر 18 سنة فإن عملية الهدم تمت دون أي سابق إنذار على الرغم من تواجدها بالمكان منذ مطلع سنة 2000

في وقت قدمت فيه عدة طلبات للتكفل بحالتها والإستفادة من حق السكن قبل هدم منزلها بما فيه من أغراض حسب أقوالها ماجعلها تناشد السلطات الولائية التدخل لإنقاذها من حالة التشرد التي تعيشها.