الشلف.. عائلة منكوبة تبيت في العراء بعد إحتراق مسكنها الجاهز ببني راشد

طالبت اليوم عائلة المدعو مجاهد محمد المكونة من 5 أفراد والتي تبيت في العراء على مستوى حي الشهداء ببلدية بني راشد بتدخل والي الولاية لخضر سداس للتكفل بعد إحتراق الحاوية الجاهزة التي كانت تتخذها كمسكن منذ أكثر من أسبوع.

ووفق تصريحات رب العائلة للنهار أونلاين ، فإن مسؤولي الدائرة و البلدية قد تنقلوا يوم إحتراق منزل العائلة بما فيه من أثاث للوقوف على حجم الكارثة قبل إنصرافهم دون تقديم أي مساعدة من شأنها توفير الإيواء أو الغطاء لأفراد العائلة التي أصبحت تتخذ الهياكل الحديدية جدران لها بعد تغطيتها بالبلاستيك.

في وقت تحدث فيه بمرارة عن الحادثة التي تسبب في إجهاض زوجته التي توجد في حالة مرضية صعبة تتطلب الرعاية والإهتمام ، الحالة التي جعلت رب العائلة يستنجد بالسلطات المحلية والولائية قصد التدخل العاجل لإنقاذ عائلته المنكوبة من حياة التشرد التي تعيشها وخاصة مع إقتراب حلول فصل الشتاء.

في ذات السياق سجلت النهار تضامن عدد من قاطني حي الشهداء مع أفراد عائلة مجاهد من خلال توفبر بعض بعض الأغراض و المساعدات منها تجهيز أبنائه بالأدوات المدرسية بغرض إتمام دراستهم.