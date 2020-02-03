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الشلف.. عصابة سرقة المنازل في قبضة الأمن

أخبار الجزائر
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الشلف.. عصابة سرقة المنازل في قبضة الأمن
بقلم نويس عبد الجلال

نجحت، عناصر أمن أولاد فاس بالشلف، في الإيقاع بعصابة، إحترفت السطو وسرقة المنازل، حسب ما ورد في بيان لأمن الولاية.

وقال البيان، إنّ الأمر يتعلق بعصابة تتكون من 5 أفراد، تترواح أعمارهم ما بين 20 و 27 سنة، إحترفت سرقة المنازل.

تفاصيل القضية، تعود بعد أنّ أودع أحد ضحايا العصابة لشكوى، مفادها، تعرض منزله للسرقة، لتُباشر ذات المصالح تحقيقها المعمق حول القضية.

لتفضي العملية عن توقيف مشتبه بهما، للتواصل ذات العنصار التحريات، لتُسفر عـــــــن توقيف ثلاث متورطين آخرين.

وبعد استيفاء ملف القضية، أُحيلوا بموجبهم أمام محمكة الشلف، التي أمرت إيداع إثنين منهما الحبس المؤقت، فيما وُضع الثلاثة الآخرين تحت الرقابة القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768087

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