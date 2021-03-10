الشلف: عصابة من 7 أشخاص تحتجز عجوزا وابنتها وتسرق ممتلكات المنزل

تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري الثامن بالشلف خلال الأسبوع المنصرم من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم 20 و 30 سنة.

وقام هؤلاء بالتسلل إلى أحد المساكن بمنطقة الشرفة، وتكبيل صاحبة المسكن مع إبنتها لغرض ارتكاب جرم السرقة واستهداف ممتلكات الضحية.

العملية جاءت على إثر نداء عبر الخط الأخضر (1548) من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود عجوز وإبنتها مقيدتين بمسكنهما.

وأفاد المتصل أن هناك عصابة إجرامية قامت باحتجازهما داخل المسكن مع سرقة مبلغ مالي معتبر منهما.

على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان و تم تحرير الضحيتين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الأبحاث والتحريات، تم في ظرف وجيز تحديد هوية المشتبه فيهم.

وفي وقت قياسي تم توقيفهم بالاضافة إلى استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق، فيما يبقى شريكهم السابع في حالة فرار.

وتم إنجاز ملف جزائي عن تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية مع السرقة الموصوفة، بإستعمال العنف والتهديد والاسلحة البيضاء والاحتجاز.

وأحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف التي أمرت بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.