الشلف: عقد إجتماع تنسيقي لترقية ظروف التمدرس في الأقسام الخاصة

تم اليوم، عقد إجتماع تنسيقي بين إطارات قطاعي التضامن والتربية بولاية الشلف بحضور رئيسة جمعية أولياء وأحباب أطفال التوحد، خصص لأجل البحث عن سبل تطوير وترقية ظروف التمدرس في 41 قسما خاصا عبر إقليم تراب الولاية.

حيث تم مناقشة إقتراح فتح الأقسام المدمجة في كل من أبو الحسن، سيدي عكاشة وتنس، إلى جانب توفير كل الظروف التي من شأنها التكفل الحسن بتلاميذ الأقسام الخاصة مع الشروع الفوري في عملية مرافقة التلاميذ بمنح الرخص لمساعدي الحياة المدرسية، فضلا عن فتح المجال لإعادة دمج بعض تلاميذ الأقسام الخاصة بالأقسام العادية على مستوى مدرسة الشهيد أحمد لكاكزة.

كما إلتزم كل من مدير التربية محمد صافو، و مدير النشاط الإجتماعي عبد القادر دهيمي، على العمل في إتجاه رفع درجة التنسيق إلى المستوى الذي من شأنه ضمان التمدرس الجيد لتلاميذ الأقسام الخاصة والتكفل الأمثل بأطفال التوحد.