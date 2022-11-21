الشلف: عقد جلسة عمل لحصر المدارس التي تعاني من الإكتظاظ

أشرفت اليوم، السلطات الولائية ممثلة في مدير التربية، بحضور المكلفة بمتابعة قطاع التربية على مستوى ديوان الولاية ومفتشي مقطاعات الطور الإبتدائي، على عقد جلسة عمل قصد حصر وتحديد قائمة المدارس الإبتدائية التي توجد بحاجة ماسة لأقسام توسعة، فضلا عن المناطق التي تحتاج إلى مجمعات مدرسية جديدة للقضاء على ظاهرة الإكتظاظ.

و تأتي هذه الجلسة التنسيقية، تجسيدا لتعليمات والي الولاية عطا الله مولاتي المتعلقة أساس بضرورة متابعة وضعية الإكتظاظ بالمدارس بغرض تشخيص النقائص المسجلة في مجال الهياكل التعليمية.

في ذات السياق، ثمن مدير التربية هذه الخطوة الرامية إلى توحيد جهود السلطات المحلية بغرض وضع قائمة موحدة الأولويات قصد تجسيدها في سبيل القضاء على ظاهرة الإكتظاظ التي طالما أثرت سلبا على المردود التربوي.