الشلف: عمال الغرفة الفلاحية يحتجون لمطالبة الجهة الوصية بمستحقات 3 أشهر

أقدم اليوم الإثنين العشرات من عمال الغرفة الفلاحية لولاية الشلف على الإحتجاج للمطالبة بضرورة تدخل الجهات الوصية لتمكينهم من الحصول على رواتبهم المتأخرة.
المحتجون قاموا بغلق مقر الغرفة الفلاحية وشل الحركة والخدمة العمومية في كل مصالحها
العمال طالبوا بضرورة التدخل العاجل للوزارة الوصية لتمكين الأمين العام من صلاحيات الإمضاء على رواتبهم الشهرية العالقة للعلم ان هذا الاخير قد استلم مهامه بصفة مؤقتة
وفي إتصال لهم بالنهار أكد عدد من العمال أن وضعيتهم الإجتماعية أصبحت لا تطاق ممايتطلب إتخاذ تدابير عاجلة للإستفادة مستحقاتهم المالية التي حرمو منها لمدة 3 أشهر
كما عبر هؤلاء العمال عن إستيائهم العميق من الصمت الذي لا تزال تلزمه حسبهم الجهات الوصية حيال إنشغالهم .
من جهة أخرى ندد المئات من الفلاحين بالوضعية التي آلت إليها مصالح الغرفة الفلاحية بسبب الإضراب المفتوح الذي يشنه عمالها ما تسبب في تعطل مصالحهم.
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