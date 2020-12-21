الشلف: عمال مؤسسة تيتاك يحتجون ويطالبون بتحسين ظروفهم المهنية

أقدم اليوم الإثنين العشرات من عمال مؤسسة تزين وتنظيف تيتاك ببلدية الشلف على الإحتجاج أمام مقر البلدية.

الإحتجاج جاءت للمطالبة بتحسين الظروف المهنية لعمال هذه مؤسسة، كذا عن التأخر المسجل في تسديد راتبهم الشهري.

وتحدث العمال المحتجون للنهار أونلاين عدم تمكينهم من منحة الضرر التي إستحدثها رئيس الجمهورية في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما تطرق بعض المحتجين لعدم تجاوب الميرمع مطلب إدارة مؤسستهم مع البلدية بخصوص تجديد إتفاقية رفع النفايات المجمدة منذ 2019.

في وقت تعاني فيه هذه الأخيرة من عدة متاعب مالية جعلتها عاجزة عن تسيير شؤونها خلال الأشهر الأخيرة.